Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera de Paso de los Libres, en el marco de distintas tareas investigativas llevadas adelante por un hecho delictivos ocurrido en esa ciudad, lograron recuperar un stereo denunciado como sustraído y demorar a un hombre sindicado como presunto autor del hecho.
El procedimiento se concretó
luego de que los efectivos tomaron conocimiento sobre la sustracción de distintos elementos del
interior de un automóvil, ante lo cual, realizaron amplias tareas
investigativas y como resultado de las mismas, lograron recuperar un stereo
-marca Philco-, además, demoraron a un hombre -mayor de edad, alias “mentira”-
sindicado como presunto autor del hecho.
Al respecto, lo recuperado y el
demorado quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente,
mientras que en la dependencia policial se continúan con las diligencias
correspondientes.