Paso de los Libres: La Policía secuestró una camioneta que presentaba adulteraciones en la numeración del motor

En la mañana de hoy, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Paso de los Libres, durante una verificación vehicular procedieron al secuestro preventivo de una camioneta por presuntas irregularidades en el estampado de la numeración de su motor.
El procedimiento se llevó
adelante alrededor de las 09:00, en la Planta Verificadora de Vehículos de la
Unidad Regional IV, luego de que personal especializado advirtiera anomalías en
la identificación del motor de una camioneta -marca Volkswagen modelo Amarok- y
según las primeras verificaciones, las características del estampado no se
correspondían con las originales, por tal motivo, los efectivos procedieron al
secuestro preventivo del rodado.
La camioneta quedó a disposición
de la Justicia, mientras se continúan con las diligencias correspondientes.