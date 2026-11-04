Paso de los Libres: Demoran a dos hombres y secuestran un auto buscado por la justicia de Buenos Aires

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento
de la sustracción de cajas de productos cárnicos de un camión estacionado en
una estación de servicio ubicada sobre Ruta Nacional 119, en jurisdicción de
Mariano I. Loza.
Ante tal circunstancia, iniciaron diversas tareas
investigativas, logrando detectar una publicación en redes sociales donde se
ofrecían productos de características similares a los denunciados como
sustraídos y como resultado de estas diligencias, en la tarde de ayer,
localizaron en el barrio 255 Viviendas de Paso de los Libres un automóvil
-marca Citroën modelo C4-, que tenía como ocupantes a dos hombres de 20 y 53
años, quienes trasportaban en el baúl del rodado una caja con identificación
del frigorífico damnificado.
Por tal motivo, se puso en conocimiento a la unidad fiscal
interviniente y se procedió a la aprehensión de ambos sujetos y al secuestro
preventivo del vehículo. Posteriormente, mediante orden judicial, se logró
recuperar aproximadamente 24 kilogramos de productos cárnicos caprinos.
En este contexto, la investigación permitió detectar tras
realizarse la verificación del automóvil, que las chapas patentes y la cédula
de identificación eran apócrifas, por lo que se estableció que el rodado
registraba un pedido de secuestro por partes de autoridades judiciales de la
Provincia de Buenos Aires.
Los dos aprehendidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras se continúan con las diligencias de rigor.