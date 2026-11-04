miércoles, 4 de noviembre de 2026

Paso de los Libres: Demoran a dos hombres y secuestran un auto buscado por la justicia de Buenos Aires

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de los Libres con la colaboración de la unidad fiscal interviniente, tras intensas tareas investigativas, lograron avanzar en el esclarecimiento de un hecho delictivo en la localidad de Mariano I. Loza, procediendo a la aprehensión de dos hombres, al recupero de parte de los productos sustraídos y al secuestro de un automóvil que, además, registraba pedido de secuestro por las autoridades judiciales de la Provincia de Buenos Aires.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de cajas de productos cárnicos de un camión estacionado en una estación de servicio ubicada sobre Ruta Nacional 119, en jurisdicción de Mariano I. Loza.

Ante tal circunstancia, iniciaron diversas tareas investigativas, logrando detectar una publicación en redes sociales donde se ofrecían productos de características similares a los denunciados como sustraídos y como resultado de estas diligencias, en la tarde de ayer, localizaron en el barrio 255 Viviendas de Paso de los Libres un automóvil -marca Citroën modelo C4-, que tenía como ocupantes a dos hombres de 20 y 53 años, quienes trasportaban en el baúl del rodado una caja con identificación del frigorífico damnificado.

Por tal motivo, se puso en conocimiento a la unidad fiscal interviniente y se procedió a la aprehensión de ambos sujetos y al secuestro preventivo del vehículo. Posteriormente, mediante orden judicial, se logró recuperar aproximadamente 24 kilogramos de productos cárnicos caprinos.

En este contexto, la investigación permitió detectar tras realizarse la verificación del automóvil, que las chapas patentes y la cédula de identificación eran apócrifas, por lo que se estableció que el rodado registraba un pedido de secuestro por partes de autoridades judiciales de la Provincia de Buenos Aires.

Los dos aprehendidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras se continúan con las diligencias de rigor.