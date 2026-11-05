jueves, 5 de noviembre de 2026

Paso de los Libres: La Policía aprehendió a dos mujeres y secuestró envoltorios de marihuana.

En la mañana de hoy, efectivos policiales de las Comisarías de Distrito Primera, Segunda y Tercera de Paso de los libres, en momentos de recorridas de prevención, lograron la aprehensión de dos mujeres y el secuestro de dosis de marihuana entre otros elementos de interés.

El procedimiento lo realizaron alrededor de las 08:30 horas, en inmediaciones del barrio La Terminal, donde durante recorridas preventivas, los uniformados observaron a dos personas que, al advertir la presencia policial, intentaron darse a la fuga por lo que procedieron a su identificación, tratándose de dos mujeres de 19 y 33 años de edad, llevando una de ellas consigo un morral que en su interior contenía envoltorios con sustancias de origen vegetal.

Ante esta situación, se solicitó la colaboración del personal especializado de la División Drogas Peligrosas de la Unidad Regional IV, quienes realizaron los correspondientes test orientativos de campo, los cuales arrojaron resultado positivo para marihuana, por tal motivo se secuestraron 51 envoltorios.

Asimismo, se procedió al secuestro de dinero en efectivo, un teléfono celular y un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de longitud.

Al respecto, se dio intervención a la unidad fiscal en turno, quien dispuso la aprehensión de ambas mujeres y justo a todos los elementos secuestrados se inició las actuaciones correspondientes por supuesta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, siendo trasladados a la dependencia policial donde se continúan con las diligencias del caso.