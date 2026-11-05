Paso de los Libres: La Policía aprehendió a dos mujeres y secuestró envoltorios de marihuana.

El procedimiento lo realizaron
alrededor de las 08:30 horas, en inmediaciones del barrio La Terminal, donde
durante recorridas preventivas, los uniformados observaron a dos personas que,
al advertir la presencia policial, intentaron darse a la fuga por lo que
procedieron a su identificación, tratándose de dos mujeres de 19 y 33 años de
edad, llevando una de ellas consigo un morral que en su interior contenía
envoltorios con sustancias de origen vegetal.
Ante esta situación, se solicitó
la colaboración del personal especializado de la División Drogas Peligrosas de
la Unidad Regional IV, quienes realizaron los correspondientes test
orientativos de campo, los cuales arrojaron resultado positivo para marihuana,
por tal motivo se secuestraron 51 envoltorios.
Asimismo, se procedió al
secuestro de dinero en efectivo, un teléfono celular y un cuchillo de
aproximadamente 30 centímetros de longitud.
Al respecto, se dio intervención
a la unidad fiscal en turno, quien dispuso la aprehensión de ambas mujeres y
justo a todos los elementos secuestrados se inició las actuaciones
correspondientes por supuesta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, siendo
trasladados a la dependencia policial donde se continúan con las diligencias
del caso.