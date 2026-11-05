Santa Rosa: Trabajador de un aserradero se cortó accidentalmente un brazo

El hecho se registró, alrededor
de las 08:00hs, en un establecimiento maderero ubicado sobre avenida
Corrientes, en el barrio Industria de la localidad de Santa Rosa.
Según las primeras
averiguaciones, el trabajador se encontraba realizando sus labores en el
aserradero cuando, por circunstancias que se tratan de establecer, habría
sufrido un corte en el antebrazo izquierdo con una sierra que estaba utilizando
en su puesto de trabajo.
A raíz de lo sucedido, el hombre
fue auxiliado y trasladado al Hospital local donde tras ser examinado se
determinó que presentaba lesiones de carácter reservado.
Al respecto, en la citada
dependencia policial continúan con las diligencias de rigor correspondientes.