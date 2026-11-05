jueves, 5 de noviembre de 2026

Santa Rosa: Trabajador de un aserradero se cortó accidentalmente un brazo

En horas de la mañana de hoy 05-11-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Santa Rosa iniciaron actuaciones de oficio, en colaboración de la unidad fiscal en turno, luego de tomar conocimiento de un accidente laboral ocurrido en un aserradero de esa localidad, donde un hombre de 46 años, sufrió lesiones en uno de sus brazos presuntamente mientras desarrollaba sus tareas habituales.

El hecho se registró, alrededor de las 08:00hs, en un establecimiento maderero ubicado sobre avenida Corrientes, en el barrio Industria de la localidad de Santa Rosa.

Según las primeras averiguaciones, el trabajador se encontraba realizando sus labores en el aserradero cuando, por circunstancias que se tratan de establecer, habría sufrido un corte en el antebrazo izquierdo con una sierra que estaba utilizando en su puesto de trabajo.

A raíz de lo sucedido, el hombre fue auxiliado y trasladado al Hospital local donde tras ser examinado se determinó que presentaba lesiones de carácter reservado.

Al respecto, en la citada dependencia policial continúan con las diligencias de rigor correspondientes.