Ráfagas de viento y lluvias intensas provocaron daños en Puerto Panambí y El Soberbio

En ambas localidades hubo viviendas afectadas por el fenómeno meteorológico y caída de árboles en los principales caminos.
Personal de la Fuerza trabajó en el despeje de las Rutas para habilitarlas nuevamente para el tránsito.
Durante la jornada de hoy, la localidad de Puerto Panambí, provincia de Misiones, amaneció afectada por un fuerte temporal, que comenzó con intensas ráfagas de viento, seguidas de abundantes precipitaciones, lo que ocasionaron voladuras de techos y cortes en los servicios de energía eléctrica, señal telefónica y servicio de internet.
En la localidad de El soberbio, el fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENOS), también afectó viviendas con desprendimiento de techos y con obstrucción de calles por la caida de árboles.
Ante esta situación, de patrullas de la Sección Panambí y Sección “El soberbio” junto con personal de la Policía de la Provincia de Misiones, un cuerpo de Bomberos, Personal del Municipio, Protección Civil y representantes del Comité de Crisis Municipal se encuentran trabajando en ambos lugares para asistir ante los daños ocasionados.