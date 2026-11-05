La Policía secuestró 61 dosis de cocaína durante recorridas de prevención

El procedimiento se registró
alrededor de las 23:30, cuando los uniformados, mientras efectuaban patrullajes
preventivos por parques, plazas, lugares turísticos y barrios de la ciudad,
observaron por calle Andalucía a dos hombres que se encontraban realizando una
aparente maniobra de intercambio, uno de ellos a bordo de una motocicleta
-marca Honda Wave-.
Al advertir la presencia
policial, ambos sujetos se dieron a la fuga a bordo del rodado, arrojando
durante su huida un frasco transparente que contenía varios envoltorios en su
interior.
Ante esta situación, los
efectivos procedieron al resguardo del recipiente y, con la presencia de un
testigo, realizaron la correspondiente inspección, constatando que contenía 61
envoltorios de polietileno con una sustancia blanquecina en polvo.
Posteriormente, al realizarse el
correspondiente test de campo, se obtuvo resultado positivo para cocaína, por
lo que se procedió a su secuestro preventivo.
La sustancia fue trasladado a la
citada Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, mientras se
continúan las diligencias correspondientes.