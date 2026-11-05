jueves, 5 de noviembre de 2026

La Policía secuestró 61 dosis de cocaína durante recorridas de prevención

En horas de la noche de ayer 04-11-26, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado en el marco de las tareas de prevención y lucha contra el narcomenudeo, lograron secuestrar 61 envoltorios de cocaína, durante recorridas de seguridad realizadas en distintos sectores de la ciudad Capital.

El procedimiento se registró alrededor de las 23:30, cuando los uniformados, mientras efectuaban patrullajes preventivos por parques, plazas, lugares turísticos y barrios de la ciudad, observaron por calle Andalucía a dos hombres que se encontraban realizando una aparente maniobra de intercambio, uno de ellos a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave-.

Al advertir la presencia policial, ambos sujetos se dieron a la fuga a bordo del rodado, arrojando durante su huida un frasco transparente que contenía varios envoltorios en su interior.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al resguardo del recipiente y, con la presencia de un testigo, realizaron la correspondiente inspección, constatando que contenía 61 envoltorios de polietileno con una sustancia blanquecina en polvo.

Posteriormente, al realizarse el correspondiente test de campo, se obtuvo resultado positivo para cocaína, por lo que se procedió a su secuestro preventivo.

La sustancia fue trasladado a la citada Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, mientras se continúan las diligencias correspondientes.