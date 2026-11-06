Recuperaron una garrafa recientemente sustraída y aprehendieron al presunto autor del hecho

El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de una garrafa de 10 kilos, ante
tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso
trabajo de investigación y registro de secuencia fílmica, logrando de esta
manera identificar al presunto autor del hecho, tratándose de un hombre de 31
años de edad -alias “pito”-, y hallar el elemento, el cual fue entregado como
medio de pago a un comerciante de la zona.
Ante ello, el elemento fue
secuestrado y el hombre aprehendido, sindicado como presunto autor del hecho y
puesto a disposición de la autoridad judicial en turno, en tanto, en la citada
dependencia, se continuaron con los tramites de rigor.