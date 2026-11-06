viernes, 6 de noviembre de 2026

Recuperaron una garrafa recientemente sustraída y aprehendieron al presunto autor del hecho

En la jornada de ayer 05-11-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Tercera de Paso de los Libres, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una garrafa recientemente sustraída del interior de una vivienda y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una garrafa de 10 kilos, ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y registro de secuencia fílmica, logrando de esta manera identificar al presunto autor del hecho, tratándose de un hombre de 31 años de edad -alias “pito”-, y hallar el elemento, el cual fue entregado como medio de pago a un comerciante de la zona.

Ante ello, el elemento fue secuestrado y el hombre aprehendido, sindicado como presunto autor del hecho y puesto a disposición de la autoridad judicial en turno, en tanto, en la citada dependencia, se continuaron con los tramites de rigor.