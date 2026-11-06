viernes, 6 de noviembre de 2026

San Cosme: La Policía recuperó una bicicleta sustraída la restituyó a su propietaria

En horas de la noche de ayer 05-11-26, Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Cosme, tras rápidas tareas investigativas, lograron recuperar una bicicleta que había sido denunciada como sustraída, procediendo a su restitución a la legítima propietaria en menos de una hora.

El procedimiento se inició, alrededor de las 20:30, cuando una mujer radicó una denuncia por la sustracción de una bicicleta -marca Fischer, rodado 29-.

Ante esta situación, personal de la guardia de prevención, conjuntamente con efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC) de esa dependencia, inició inmediatamente diversas tareas investigativas, y tras relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

Como resultado del rápido accionar policial, en un lapso inferior a una hora, los uniformados lograron localizar y recuperar la bicicleta sustraída recientemente.

El rodado recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso, y posteriormente a ello, procedieron a su entrega a la damnificada.