San Cosme: La Policía recuperó una bicicleta sustraída la restituyó a su propietaria

El procedimiento se inició,
alrededor de las 20:30, cuando una mujer radicó una denuncia por la sustracción
de una bicicleta -marca Fischer, rodado 29-.
Ante esta situación, personal de
la guardia de prevención, conjuntamente con efectivos de la División de
Investigación Criminal (DIC) de esa dependencia, inició inmediatamente diversas
tareas investigativas, y tras relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.
Como resultado del rápido
accionar policial, en un lapso inferior a una hora, los uniformados lograron
localizar y recuperar la bicicleta sustraída recientemente.
El rodado recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso, y posteriormente a ello, procedieron a su entrega a la damnificada.