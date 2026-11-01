Saladas: Demoran a tres hombres y recuperan dinero robado en Mercedes

El procedimiento se inició durante la tarde de ayer, alrededor de las 18:30hs, cuando se implementaron controles vehiculares y tareas de búsqueda para localizar un automóvil Ford Fiesta, que estaría presuntamente involucrado en un ilícito ocurrido en la ciudad de Mercedes.
Como resultado de estas tareas, alrededor de las 05:00 hs. de hoy, efectivos de la Comisaría de la Mujer y el Menor de Saladas lograron localizar el rodado sobre Ruta Nacional N.º 118, kilómetro 4, donde constataron que el vehículo presuntamente utilizado en el ilícito estaba siendo remolcado por un automóvil -marca Mercedes Benz-.
En el lugar se procedió a la demora de los conductores de ambos vehículos, mientras que minutos después se identificó a un tercer hombre a bordo de otro vehículo -marca Toyota Corolla-, rodado que también estaría presuntamente vinculado al hecho y habría cumplido funciones de apoyo.
Ante esta situación, y por disposición de la fiscalía interviniente, se procedió a la demora de los tres hombres y al secuestro preventivo de los tres automóviles. Asimismo, en el marco de la investigación, se logró recuperar casi la totalidad del dinero que habría sido sustraído durante el hecho delictivo.
El operativo contó con la participación de efectivos de las comisarías distrito Primera y Segunda de Saladas, Comisaría de la Mujer y el Menor, personal de la Unidad Regional VII y Seguridad Vial de Saladas.
Los tres demorados junto a lo secuestrado y recuperado fueron trasladados a una dependencia policial de Saladas, quedando a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias investigativas para esclarecer completamente el hecho.