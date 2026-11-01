Empedrado: Demoraron a cazadores furtivos, secuestraron armas y una embarcación

En el marco de las tareas de prevención y lucha contra la caza furtiva e indiscriminada, efectivos de la Policía Rural de Empedrado, conjuntamente con personal de Prefectura Naval Argentina y Recursos Naturales, llevaron adelante un procedimiento sobre aguas del río Paraná, donde interceptaron una embarcación con dos hombres que transportaban animales silvestres y armas de fuego.
Durante el operativo, los
intervinientes constataron que los ocupantes de una canoa trasladaban diez
ejemplares de chancho salvaje, de los cuales siete se encontraban sin vida y
tres permanecían vivos, además de dos rifles calibre 22.
Ante esta situación, se procedió
al secuestro preventivo de la embarcación y de ambas armas de fuego,
iniciándose las actuaciones correspondientes en relación con los animales
encontrados.
Este procedimiento forma parte de las acciones conjuntas que desarrollan las distintas instituciones para prevenir la caza indiscriminada, proteger la fauna y fortalecer los controles en los ríos y zonas rurales de la provincia de Corrientes.