El procedimiento se concretó de
forma conjunta con personal del Grupo Táctico Operacional -G.T.O.- de la Unidad
Regional II Goya, en una vivienda ubicada por calle Desiderio Sosa al 700
aproximadamente, donde, tras la inspección del inmueble, los uniformados
hallaron trece plantas de características compatibles con Cannabis Sativa
-marihuana-.
Posteriormente, se realizó el
correspondiente test orientativo, el cual arrojó resulto positivo para dicha
sustancia, por lo que se procedió al secuestro de la totalidad de las plantas
halladas.
Al respecto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente y trasladado a la citada dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.