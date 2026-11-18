El procedimiento se llevó a cabo
cuando los efectivos, efectuaban tareas de prevención, y observaron a dos
hombres cuyas actitudes llamaron la atención de los policías, por lo que
procedieron a su identificación.
En esas circunstancias,
constataron que uno de ellos llevaba entre sus prendas de vestir un envoltorio
de polietileno que contenía una sustancia vegetal de características similares
a la marihuana.
Ante esta situación, se procedió
a la demora preventiva de ambas personas y al secuestro del envoltorio,
solicitándose posteriormente la colaboración de personal de la Dirección
General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado; los cuales una vez en el lugar
realizaron el correspondiente test orientativo sobre la sustancia incautada, el
cual arrojó resultado positivo para marihuana -Cannabis sativa-.
De todo ello se puso en
conocimiento de la autoridad judicial en turno, en tanto, las personas
demoradas y la sustancia secuestrada fueron trasladados a la citada dependencia
policial donde se prosigue con los tramites del caso.