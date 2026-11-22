En la jornada del viernes 20-11-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Santa Rosa, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una bomba de agua sustraída y aprehendieron al presunto autor del hecho.
El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de una bomba sumergible de agua,
por ello ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un
intenso trabajo de investigación, logrando hallar y recuperar lo sustraído, así
mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre de
27 años de edad.
El hombre y lo recuperado fueron
puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que
corresponden.