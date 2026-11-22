El primero de los procedimientos
se concretó alrededor de las 23:30 horas en inmediaciones de las calles Las
Piedras y Pitágoras, donde los uniformados demoraron a un hombre 28 años de
edad, quien que se encontraba observando el interior de los domicilios y
vehículos estacionados, además tenía en su poder una desmalezadora -marca
K..D-, cuya procedencia no pudo justificar, por lo que se procedió a su
secuestro preventivo.
Posteriormente, alrededor de las
03:30 horas en las calles Julio Verne y Ávalos, los efectivos identificaron y
demoraron a otros dos hombres 38 y 23 años de edad, que se encontraban
ocasionando desorden en la vía pública y molestando a los transeúntes.
Asimismo, cerca de las 04:00
horas, en la intersección de las calles Cartagena y Palermo, se procedió a la
demora de un hombre de 19 años de edad, que se encontraba merodeando, mirando
detenidamente los domicilios y vehículos estacionados, sin poder justificar su
presencia en el lugar.
Finalmente, alrededor de las
05:30 horas, en inmediaciones de la Avenida Cazadores Correntinos y calle
Thames, los uniformados demoraron a un cuarto hombres que se encontraba
merodeando sin poder justificar su presencia en el sector.
En todos los casos, los demorados fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes, donde se continúan con las diligencias de rigor.