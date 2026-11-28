Los procedimientos se realizaron
de forma conjunta con el personal de la Brigada de Investigación, la División
Infantería, y del Grupo Táctico Operacional -G.T.O.- de San Luis del Palmar,
contando además con la presencia del Director de la Unidad Regional I.
En el primer domicilio, ubicado
en el barrio Pujol, en una zona próxima al río Paraná, se procedió al secuestro
de cuatro bicicletas de alta gama y una motocicleta -marca Honda modelo Wave
110c.c-, de las cuales no pudieron acreditar su propiedad y procedencia.
Posteriormente, durante el
segundo allanamiento en inmediaciones de las calles Sicilia y Costanera Norte,
se secuestraron motopartes, dos televisores, una motocicleta -marca Honda XR
125c.c- y diversas herramientas. Asimismo, los efectivos hallaron dos envoltorios
con una sustancia blanquecina, una balanza de precisión y dinero en efectivo.
Ante esta situación, se solicitó la colaboración de la Dirección General de
Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes realizaron el correspondiente
test orientativo, arrojando resultado positivo para cocaína.
Por tal motivo, un hombre mayor
de edad fue demorado y junto a todos los elementos secuestrados fueron puestos
a disposición de la Justicia, siendo trasladados a la citada dependencia
policial, donde se continúan con las actuaciones correspondientes.