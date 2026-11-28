En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la noche de ayer y madrugada de ayer 27-07-26, efectivos Policiales de la Comisaria Distrito San Luis del Palmar en forma conjunta y coordinada con sus pares del Grupo Táctico Operacional -G.T.O, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas jurisdiccionales de esa Localidad.
Los distintos controles dieron
inicio, alrededor de las 22:00 horas, oportunidad, en que identificaron a un
gran número de personas, como así también efectuaron el control de
documentaciones de diferentes rodados, el operativo culminó con el secuestro de
cuatros motocicletas -de distintas marcas y modelos-, por presentar
irregularidades en sus documentaciones.
Los rodados secuestrados, fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.