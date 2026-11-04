miércoles, 4 de noviembre de 2026

Varios demorados y motos secuestradas en operativos de prevención

En la madrugada y mañana del lunes 02-11-26, efectivos policiales del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, llevaron adelante un operativo de prevención, control e identificación de personas y vehículos en jurisdicción de las Comisarias 1º, 3º y 4º, con el objetivo de reforzar la presencia policial y contribuir a la seguridad de los vecinos.

El despliegue contó con distintos móviles policiales, iniciando el operativo alrededor de las 03:00 hasta pasadas las 04:00 horas, y 07:00 a 09:00 horas, oportunidad, en que identificaron a varias personas, como así también efectuaron el control de documentaciones de diferentes rodados.