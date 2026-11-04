miércoles, 4 de noviembre de 2026

Volcó el acoplado de un camión que transportaba vacunos cerca de Chavarría

Un siniestro de magnitud ocurrió cerca de las 15 horas en la intersección de las rutas 123 y 38, en jurisdicción de la localidad de Chavarría. Por causas que se tratan de establecer, volcó el acoplado de un camión jaula que transportaba animales y pertenecía a la empresa María Teresa de Mercedes.

Como consecuencia del siniestro, solamente se registraron daños materiales y la perdida de varios animales que sufrieron heridas graves. No hubo personas afectadas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía local y Bomberos Voluntarios de Chavarría, quienes realizaron las tareas necesarias para despejar la calzada y restablecer rápidamente la circulación vehicular.

Fuente: www.radiodos.com.ar