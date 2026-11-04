Volcó el acoplado de un camión que transportaba vacunos cerca de Chavarría

Un siniestro de magnitud ocurrió cerca de las 15 horas en la intersección de las rutas 123 y 38, en jurisdicción de la localidad de Chavarría. Por causas que se tratan de establecer, volcó el acoplado de un camión jaula que transportaba animales y pertenecía a la empresa María Teresa de Mercedes.
Como consecuencia del siniestro, solamente se registraron daños materiales y la perdida de varios animales que sufrieron heridas graves. No hubo personas afectadas.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía local y Bomberos Voluntarios de Chavarría, quienes realizaron las tareas necesarias para despejar la calzada y restablecer rápidamente la circulación vehicular.
Fuente: www.radiodos.com.ar