viernes, 22 de agosto de 2025

Abandonaron una bolsa con más de 8 kg. de marihuana en Ensenada Grande

En horas del mediodía de hoy 22-08-25, personal policial dependientes de la División de Drogas peligrosas y Crimen Organizado con asiento en la localidad de Ensenada Grande, procedieron al secuestro preventivo de seis bloques tipo “ladrillos” los cuales contenían sustancias de origen vegetal –marihuana-.

El procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados efectivos por Ruta Provincial N° 21 a la altura del km 1099 aproximadamente, lugar donde lograron hallar y secuestrar una bolsa de tela, el cual contenía en su interior seis bloques de forma rectangular tipo ladrillo, conteniendo en su interior sustancia de origen vegetal, por lo que se procedió a realizar el correspondiente test orientativo, el cual arrojo positivo para Marihuana, dando un peso total de 8,259kg.

Al respecto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.