Abandonaron una bolsa con más de 8 kg. de marihuana en Ensenada Grande

En horas del mediodía de hoy
22-08-25, personal policial dependientes de la División de Drogas peligrosas y
Crimen Organizado con asiento en la localidad de Ensenada Grande, procedieron
al secuestro preventivo de seis bloques tipo “ladrillos” los cuales contenían
sustancias de origen vegetal –marihuana-.
El procedimiento, lo llevaron a
cabo los mencionados efectivos por Ruta Provincial N° 21 a la altura del km
1099 aproximadamente, lugar donde lograron hallar y secuestrar una bolsa de
tela, el cual contenía en su interior seis bloques de forma rectangular tipo
ladrillo, conteniendo en su interior sustancia de origen vegetal, por lo que se
procedió a realizar el correspondiente test orientativo, el cual arrojo
positivo para Marihuana, dando un peso total de 8,259kg.
Al respecto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.