viernes, 22 de agosto de 2025

Tras allanamiento la Policía secuestró dinero en efectivo, un teléfono celular y envoltorios de cocaína, hay una mujer demorada

En la jornada de hoy 22-08-25, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado en conjunto con la División de Policía de Alto Riesgo – P.A.R.-, en colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones, diligenciaron una orden de allanamiento, donde hallaron y secuestraron por el hecho varias cosas de interés, además por el hecho detuvieron a una persona.

El diligenciamiento de la orden judicial se realizó en una vivienda del barrio 3 de abril, por calle N° 4 al 1000 aproximadamente, lugar donde hallaron y secuestraron dinero en efectivo, un teléfono celular y siete envoltorios de una sustancia blanquecina, para lo cual, se realizó el correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para cocaína, con un peso total de 6,23 gramos, además procedieron a la detención de una mujer – de 28 años de edad-, vinculada a la causa que se investiga.

La mujer junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dirección, donde se continuaron con los tramites de rigor.