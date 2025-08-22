Tras allanamiento la Policía secuestró dinero en efectivo, un teléfono celular y envoltorios de cocaína, hay una mujer demorada

El diligenciamiento de la orden judicial se realizó
en una vivienda del barrio 3 de abril, por calle N° 4 al 1000 aproximadamente,
lugar donde hallaron y secuestraron dinero en efectivo, un teléfono celular y siete
envoltorios de una sustancia blanquecina, para lo cual, se realizó el
correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para cocaína,
con un peso total de 6,23 gramos, además procedieron a la detención de una
mujer – de 28 años de edad-, vinculada a la causa que se investiga.
La mujer junto a lo secuestrado fueron puestos a
disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la
citada dirección, donde se continuaron con los tramites de rigor.