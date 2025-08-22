Hay cuatro personas demoradas tras el robo a un comerciante en San Miguel

Según la información inicial
obtenida, el hecho habría ocurrido por Avenida Virgen de Itatí S/N de la citada
localidad, luego de que durante la noche la víctima compartiera una cena con
una mujer -mayor de edad-, aparentemente conocida del mismo y por causas que
aún se investigan, en un momento dado, el mismo se habría quedado dormido y al
despertarse, observó un desorden en su domicilio y la faltante de los elementos
mencionados, así también, la mujer ya no se encontraba en el lugar,
desconociéndose hasta el momento los detalles y por menores que rodearon este
hecho.
Posteriormente y continuando con
la línea investigativa, en la jornada de hoy 22-08-25, llevó a los efectivos
hasta la localidad de Berón de Astrada, donde en conjunto con los efectivos de
esa ciudad, diligenciaron una orden judicial en un domicilio, en el cual procedieron a la demora de una mujer y dos
hombres – mayores de edad-, y al secuestro preventivo de varias cosas de
interés a la causa, además, horas más tarde también se concretó la demora de
una segunda mujer – mayor de edad-, quien estaría sindicada como supuesta
autora del hecho delictivo.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.