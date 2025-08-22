viernes, 22 de agosto de 2025

Hay cuatro personas demoradas tras el robo a un comerciante en San Miguel

Luego de tomar conocimiento en la mañana de ayer 21-08-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Miguel en colaboración a la Unidad Fiscal en turno, iniciaron tareas investigativas en relación a un hecho delictivo -supuesto hurto-, registrado el 20-08-25, dónde un hombre -mayor de edad- habría sido víctima de la sustracción de dinero en efectivo y un teléfono celular aparentemente por parte de una mujer que actuó bajo la modalidad delictiva conocida como "viuda negra".

Según la información inicial obtenida, el hecho habría ocurrido por Avenida Virgen de Itatí S/N de la citada localidad, luego de que durante la noche la víctima compartiera una cena con una mujer -mayor de edad-, aparentemente conocida del mismo y por causas que aún se investigan, en un momento dado, el mismo se habría quedado dormido y al despertarse, observó un desorden en su domicilio y la faltante de los elementos mencionados, así también, la mujer ya no se encontraba en el lugar, desconociéndose hasta el momento los detalles y por menores que rodearon este hecho.

Posteriormente y continuando con la línea investigativa, en la jornada de hoy 22-08-25, llevó a los efectivos hasta la localidad de Berón de Astrada, donde en conjunto con los efectivos de esa ciudad, diligenciaron una orden judicial en un domicilio, en el cual  procedieron a la demora de una mujer y dos hombres – mayores de edad-, y al secuestro preventivo de varias cosas de interés a la causa, además, horas más tarde también se concretó la demora de una segunda mujer – mayor de edad-, quien estaría sindicada como supuesta autora del hecho delictivo.  

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.