Demoran a un hombre con antecedentes policiales

En la mañana de hoy 21-08-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos-, realizando recorridas en prevención de ilícitos y tras ser alertados por red interna, demoraron a un hombre que aparentemente, momentos antes, habría cometido un hecho delictivo.
El procedimiento se realizó cerca
de las 09:00 horas, cuando los citados efectivos son alertados por -S.I.S. 911-,
sobre un hombre por calle Francia y Andalucía, que aparentemente habría
cometido un hecho delictivo, por lo que de manera inmediata se dirigieron hacia
el lugar divisando y demorando al mismo por las similares características
aportados, siendo identificado como – mayor de edad-, y quien tras las primeras
averiguaciones resulto poseer antecedentes policiales.
El demorado fue trasladado a la
Comisaria Octava Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor
correspondientes.