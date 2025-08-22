viernes, 22 de agosto de 2025

Demoran a un hombre con antecedentes policiales

En la mañana de hoy 21-08-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos-, realizando recorridas en prevención de ilícitos y tras ser alertados por red interna, demoraron a un hombre que aparentemente, momentos antes, habría cometido un hecho delictivo.

El procedimiento se realizó cerca de las 09:00 horas, cuando los citados efectivos son alertados por -S.I.S. 911-, sobre un hombre por calle Francia y Andalucía, que aparentemente habría cometido un hecho delictivo, por lo que de manera inmediata se dirigieron hacia el lugar divisando y demorando al mismo por las similares características aportados, siendo identificado como – mayor de edad-, y quien tras las primeras averiguaciones resulto poseer antecedentes policiales. 

El demorado fue trasladado a la Comisaria Octava Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor correspondientes.                 