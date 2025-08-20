Allanamiento en San Cosme: La Policía secuestró cables robados y plantines de marihuana, hay dos demorados

En la jornada de hoy 20-08-25, Personal Policial de la Comisaría de Distrito San Cosme, Comisaría de Distrito San Luis, Comisaría de Distrito Paso de la Patria y Área de Investigación de la Unidad Regional Uno, trabajaron en colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, respecto a un legajo judicial que se encuentra en trámite, desplegaron diversas tareas de investigacion, lo que posibilito que en horas de la mañana, se lleven a cabo el deligenciamiento de cinco órdenes de allanamientos, para lo cual contaron con la cobertura de seguridad del Grupo Táctico de Operaciones GTO, San Luis del Palmar. La primera orden fue diligenciado en la localidad de Paso de la Patria, en tanto los restantes cuatro, se llevaron a cabo en la localidad de San Cosme, donde los mencionados efectivos procedieron al secuestro de una pava eléctrica, una luz de emergencia, un balde de albañil y un martillo, qué eran requerido en el mandatario Judicial.
Por otra parte, se incauto dos plantas de hierba, varios envoltorios de pilietileno conteniendo sustancia de origen vegetal y sustancias pulverulenta blanquecina. Por lo que se requirió colaboración a la Direccion General de Drigas Peligrosas y Crimen Organizado, con asiento en la localidad de Ensenada Grande, quienes tras realizar el correspondiente test orientativo, arrojo resultado positivo para 23 gs. de Marihuana y 03 gs. de alcaloide de cocaina, consultado qué fuera a la instancia Federal, se iniciaron actuaciones por infracción a la ley de estupefaciente.
Al respecto los elementos secuestrados fueron remitido a la citada Comisaría y puesto a disposición de la justicia. Entre tanto se continúan con los tramites de rigor.