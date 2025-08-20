Paso de la Patria: Demoran a dos sujetos por el robo de una moto en el Chaco

La Policía aprehendió a dos personas oriundas de la Provincia del Chaco, quienes serían los presuntos autores de un hecho delictivo.
Efectivos policiales dependientes de la División de Investigación de la Comisaria de Distrito Paso de la Patria en el marco de seguridad llevado a cabo durante el desarrollo de la 60° Fiesta del Dorado lograron la aprehensión de dos personas mayores de edad, quienes tendría relación con un hecho delictivo registrado en la Provincia del Chaco.
Cabe señalar que las personas aprehendidas serian oriundos de la vecina Provincia, quienes -según las primeras averiguaciones realizadas- tendrían relación con un hecho –por supuesto robo de motocicleta-.
Al respecto, ambos fueron puestos a disposición de la justicia correspondientes, y posteriormente fueron trasladados hasta la mencionada provincia a fin de continuar con las diligencias del caso.