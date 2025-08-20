Intentó robar una cartera y terminó preso

En horas de la tarde de ayer 19-08-25, efectivos policiales de la Comisaría Octava urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, y tras ser alertados de un supuesto hecho delictivo en inmediaciones de calle Pirovano e Islas Baleares, procedieron a la aprehensión de un sujeto que habría sido demorado por ocasionales transeúntes, presuntamente tras intentar sustraer la cartera a una mujer.
El hecho tuvo lugar, cerca de las
19.00horas, cuando tomaron conocimiento que ocasionales transeúntes habrían
demorado a un sujeto, quien presuntamente en la citada intersección, intentó
sustraerle una mochila a una mujer, ante lo cual se dirigen de inmediato al
lugar y proceden a la identificación y aprehensión del presunto autor, un joven
de 25 años de edad.
El aprehendido fue puesto a
disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.