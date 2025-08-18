Bella Vista: Secuestran 30 kg. de productos cárnicos y armas de fuego

Efectivos policiales dependientes de la Policía Rural y Ecológica de Bella Vista junto a la Comisaria de Distrito Primera de esa dicha Localidad, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo -abigeato- y por el cual diligenciaron una orden de allanamiento, logrando en la oportunidad secuestrar 30 kilos de carne un arma blanca, un arma de fuego, entre otros elementos de interés para la causa que se investiga.
El procedimiento lo llevaron a
cabo un domicilio de la Localidad de Bella Vista, lugar donde lograron hallar y
secuestrar bajo las formalidades legales correspondientes dos freezers, un arma
blanca -cuchillo tipo carnicero-, armas de fuego rifles calibre 22, un aire
comprimido y unos 30 kilos aproximadamente de producto cárnicos, los cuales
según las tareas investigativas efectuadas estarían relacionados con el hecho
que se investiga.
Al respecto, todo lo secuestrado
fue puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada
dependencia policial donde se llevan a cabo las diligencias del caso.