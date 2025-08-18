Dos jóvenes terminaron con graves heridas tras choque de motos en Goya

En horas de la noche de ayer 17-08-25, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito 2da de Goya tomaron conocimiento que por Calles Patricias Argentinas y Haití (Playa el Inga) se habría registrado un siniestro vial, en el cual por cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer colisionaron dos motocicletas.
Según la información inicial, el
siniestro se habría registrado alrededor de 20:00 horas y tuvo como
protagonistas a dos motocicletas; una de marca Corven de 110cc, guiada por un
menor de 17 años de edad y otra marca Keller de 110cc, conducida por un mayor
de 18 años de apellido Aquino, quien tenía como acompañante a una joven de
apellido Maciel -20 años-.
A consecuencia del siniestro, el
menor y la ciudadana Maciel fueron trasladados hasta el Hospital local, donde
tras ser examinados se determinó que poseían lesiones de carácter graves.
Al respecto, en la citada
dependencia se llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de la
unidad fiscal interviniente.