Paso de la Patria: La Policía recuperó una motocicleta robada

Dicho procedimiento lo
realizaron, cuando encontrándose más precisamente sobre Ruta Nacional N°9
kilómetro 3 aproximadamente de la Localidad de Paso de la Patria, procedieron a
la identificación y posterior demora de un joven mayor de edad, quien circulaba
a bordo de una motocicleta -marca Corventte modelo Energy 110 c.c-, de la cual
no supo justificar su procedencia ni propiedad y según las primeras
averiguaciones realizadas la misma habría sido sustraída momentos antes, por lo
que se secuestró preventivamente dicho rodado.
El demorado junto a lo secuestrado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en turno, siendo trasladados a la dependencia policial jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites del caso.