lunes, 18 de agosto de 2025

Paso de la Patria: La Policía recuperó una motocicleta robada

En la noche de ayer 17-08-25, cerca de las 20:30 horas, efectivos policiales de Seguridad Vial pertenecientes a la Unidad Regional N°1, en momentos en que realizaban operativo de control vehicular e identificación de personas, demoraron a un joven que circulaba a bordo de una motocicleta, la cual aparentemente momentos antes habría sido sustraída.

Dicho procedimiento lo realizaron, cuando encontrándose más precisamente sobre Ruta Nacional N°9 kilómetro 3 aproximadamente de la Localidad de Paso de la Patria, procedieron a la identificación y posterior demora de un joven mayor de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta -marca Corventte modelo Energy 110 c.c-, de la cual no supo justificar su procedencia ni propiedad y según las primeras averiguaciones realizadas la misma habría sido sustraída momentos antes, por lo que se secuestró preventivamente dicho rodado.

El demorado junto a lo secuestrado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en turno, siendo trasladados a la dependencia policial jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites del caso.