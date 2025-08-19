Buscan a una mujer de 73 años que se ausentó de su hogar

Las características físicas: contextura chica, cabello
claro. VESTÍA: campera marrón, pantalón jeans azul y zapatillas negras, usa
anteojos de descanso.
Es por ello, que independientemente de la labor de búsqueda
que ésta realizando la Policía, se solicita la colaboración a los distintos
medios periodísticos para su publicación y de esa manera dar a conocer a la
población en general, para que aquellas personas que puedan aportar datos
ciertos y que ayuden a lograr encontrar a esta ciudadana, puedan hacerlo ante
la citada Comisaría nro. 3794-503727; o la Dependencia Policial más cercana a
su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral
de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.