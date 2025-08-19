martes, 19 de agosto de 2025

Buscan a una mujer de 73 años que se ausentó de su hogar

PADECE DE ALZHEIMER
A través de la presente Gacetilla, solicitamos a los distintos medios de comunicación pueda ser reflejado-publicado sobre una solicitud recibida desde la Comisaría de Distrito Primera de Santo Tome, en el día de hoy 19-08-25, quienes solicitan la colaboración para dar difusión respecto a la búsqueda y localización de la ciudadana identificada como AYALA MIRTA DE 73 AÑOS DE EDAD, quien padece de alzheimer y se habría ido al Casino con las hermanas el día domingo 17-08-25 en horas de la madrugada, luego se retiró del lugar sin dar aviso, sin que hasta el momento se tenga novedades sobre su actual paradero, dando intervención de ésta situación al Juzgado en turno.

Las características físicas: contextura chica, cabello claro. VESTÍA: campera marrón, pantalón jeans azul y zapatillas negras, usa anteojos de descanso.

Es por ello, que independientemente de la labor de búsqueda que ésta realizando la Policía, se solicita la colaboración a los distintos medios periodísticos para su publicación y de esa manera dar a conocer a la población en general, para que aquellas personas que puedan aportar datos ciertos y que ayuden a lograr encontrar a esta ciudadana, puedan hacerlo ante la citada Comisaría nro. 3794-503727; o la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.