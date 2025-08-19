Intensifican los operativos de contralor en toda la ciudad

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, en horas de la madrugada de hoy 19-08-25, efectivos Policiales de la Comisaria Décimo Octava Urbana, con la valiosa colaboración del personal Departamento de Distrito Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Motorizada y Móviles- y de los Grupo Especial GRIM N°4,5, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de la mencionada Comisaria de esta ciudad Capital.
Dichos operativos, se llevaron a
cabo, entre las 04:00 a 06:00 horas, oportunidad, en que procedieron a la
demora de 04 personas para averiguación de sus antecedentes y el control de
diferentes rodados.
Los demorados fueron trasladados
hasta la citada Dependencia Policial, donde se prosigue con los trámites de
cada caso.