Demoran a un joven con antecedentes policiales

En horas de la madrugada de hoy 19-08-25, alrededor de la medianoche, efectivos policiales del Comando de patrullas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un joven que se encontraba merodeando y con antecedentes policiales.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías,
cuando encontrándose en inmediaciones de calles Nicaragua y Ex vía, divisan a
un joven observando el interior de los vehículos del lugar, quien no pudo
justificar su accionar ni presencia en el lugar, además tras las primeras
averiguaciones, resultó que registraba antecedentes policiales tratándose de un
hombre de 22 años de edad.
El demorado fue trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los trámites del caso.