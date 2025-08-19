Con la ayuda del can “León”, los gendarmes descubren una valija con 2 kilos de marihuana en la bodega de un ómnibus

Se procedió a realizar la apertura de la valija y se detectó que la misma llevaba frutas y verduras.
Además, hallaron un doble fondo, donde se escondían ocho paquetes con la droga.
En horas de la noche de ayer, efectivos del Grupo “Azara” del Escuadrón 8 “Alto Uruguay” se encontraban realizando un operativo de control vial sobre la Ruta Provincial N° 10, cuando detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia proveniente de la ciudad misionera de San Pedro – Retiro (Buenos Aires).
Al iniciar con el registro físico de la bodega del rodado, los funcionarios contaron con la asistencia del can antinarcóticos “León”, el cual olfateó una valija, luego reaccionó de manera exaltada y lúdica, alertando sobre la existencia de drogas.
Seguidamente, los gendarmes procedieron a someter el equipaje al escáner, donde visualizaron cuerpos extraños.
Ante estos indicios, los uniformados de Criminalística y Estudios Forenses procedieron a abrir la valija y constataron que en su interior habían frutas y verduras, que al retirarlas notaron la presencia de un doble fondo. De allí, se extrajeron ocho paquetes que emanaban un fuerte olor a “cannabis sativa”.
Se efectuaron las pruebas de campo Narcotest, que arrojaron resultado positivo para marihuana con un peso total de 2 kilos 060 gramos.
El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Posadas dispusieron el decomiso de la totalidad del estupefaciente y el labrado de las actuaciones en infracción a la Ley 23.737.