martes, 19 de agosto de 2025

Paso de la Patria: Buscan a un hombre que se ausentó de su hogar

A través de la presente Gacetilla, solicitamos a los distintos medios de comunicación pueda ser reflejado-publicado sobre una solicitud recibida en la fecha desde la Comisaría de Distrito Paso de la Patria, en el día de hoy 19-08-25, quienes solicitan la colaboración para dar difusión respecto a la búsqueda y localización del ciudadano identificado como ROMERO NAZARENO OMAR ELOY DE 47 AÑOS DE EDAD, quien conforme a la denuncia efectuada por una persona de apellido Chamorro, el mismo se había ausentado desde el día 16-08-25, sin que hasta el momento se tenga novedades sobre su actual paradero, dando intervención de ésta situación al Juzgado en turno.

Las características físicas: contextura delgada, de test trigueño, de 1,75 mts de altura, cabellos negros largo, ojos marrones oscuro. VESTÍA: una campera de color verde moho, un jeans de color gris. SEÑA PARTICULAR: en uno de las extremidades superiores posee un tatuaje de una flor y en el pecho un tatuaje de dos colibrí.

Es por ello, que independientemente de la labor de búsqueda que ésta realizando la Policía, se solicita la colaboración a los distintos medios periodísticos para su publicación y de esa manera dar a conocer a la población en general, para que aquellas personas que puedan aportar datos ciertos y que ayuden a lograr encontrar a este ciudadano, puedan hacerlo ante la citada Comisaría nro. 3794-504776; o la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.