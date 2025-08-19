Paso de la Patria: Buscan a un hombre que se ausentó de su hogar

Las características físicas:
contextura delgada, de test trigueño, de 1,75 mts de altura, cabellos negros
largo, ojos marrones oscuro. VESTÍA: una campera de color verde moho, un jeans
de color gris. SEÑA PARTICULAR: en uno de las extremidades superiores posee un
tatuaje de una flor y en el pecho un tatuaje de dos colibrí.
Es por ello, que
independientemente de la labor de búsqueda que ésta realizando la Policía, se
solicita la colaboración a los distintos medios periodísticos para su
publicación y de esa manera dar a conocer a la población en general, para que
aquellas personas que puedan aportar datos ciertos y que ayuden a lograr
encontrar a este ciudadano, puedan hacerlo ante la citada Comisaría nro.
3794-504776; o la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o
comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad
(S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.