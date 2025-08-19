Continúa la búsqueda de los dos jóvenes que desaparecieron en la zona de la Isla Baibiene

Cabe recordar, que el hecho
ocurrió el pasado 15-08-25, donde dos jóvenes – de 23 años de edad- que se
encontraban con una embarcación en el Río Paraná, por causas que es materia de
investigación habrían desaparecido, por lo que de manera inmediata se iniciaron
los trabajos en conjunto para su búsqueda, tomando intervención la Unidad
Fiscal en turno.
Actualmente se realizan diversos
trabajos de búsquedas e intensos rastrillajes por tierra, agua y aire,
utilizando recursos humanos de distintas áreas, como ser embarcaciones,
herramientas tecnológicas de última generación – drones- y diferentes equipos especiales
de búsqueda, realizando las diligencias correspondientes al caso a fin de
localizar a los mismos.