martes, 19 de agosto de 2025

Demoran a un hombre con antecedentes policiales

En la tarde de hoy 19-08-25, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, realizando sus labores especificas en prevención de ilícitos, demoraron a un hombre por merodeo y quien resulto posteriormente con antecedentes policiales.

El procedimiento se habría realizado pasadas las 15:00 horas, cuando los citados efectivos divisaron, por Avenida Maipú y calle Lyon, a una persona que observaba detenidamente los domicilios y vehículos estacionadas en la zona, por lo que, al ser identificado como un hombre – de 33 años de edad-, y quien tras las primeras averiguaciones resultó poseer antecedentes policiales, fue demorado.

El hombre fue trasladado a la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor correspondientes.          