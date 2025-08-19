Paraje Galarza: Demoran a un joven vinculado a un hecho delictivo

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Paraje Galarza, en colaboración a la Unidad Fiscal de investigaciones y en el marco de un legajo judicial que se encuentra en curso, detuvieron a un hombre presuntamente vinculado al hecho que se investiga.
El procedimiento fue
realizado en inmediaciones del citado paraje de la localidad de Santo Tome,
donde se procedió a la identificación y detención de un hombre – de 23 años de
edad-, quien estaría sindicado como presunto autor del hecho delictivo.
El detenido fue puesto a
disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladado a la Alcaidía de la
Unidad Regional V°, en tanto, se continúan con los trámites correspondientes.