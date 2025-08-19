martes, 19 de agosto de 2025

Paraje Galarza: Demoran a un joven vinculado a un hecho delictivo

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Paraje Galarza, en colaboración a la Unidad Fiscal de investigaciones y en el marco de un legajo judicial que se encuentra en curso, detuvieron a un hombre presuntamente vinculado al hecho que se investiga.

El procedimiento fue realizado en inmediaciones del citado paraje de la localidad de Santo Tome, donde se procedió a la identificación y detención de un hombre – de 23 años de edad-, quien estaría sindicado como presunto autor del hecho delictivo.

El detenido fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V°, en tanto, se continúan con los trámites correspondientes.