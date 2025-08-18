lunes, 18 de agosto de 2025

Demoran a dos hombres y recuperan mercaderías robadas de una verdulería

Efectivos policiales pertenecientes al Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°2 y 5 de manera conjunta en la madrugada de hoy 18-08-25, cerca de las 04:30 horas, encontrándose de recorrida en el ámbito de su sector designado, tomaron conocimiento a través del sistema integral de seguridad 911, que personas desconocidas habrían ingresado presuntamente una verdulería ubicada en inmediaciones de calles Cangallo y Renacimiento.

Por tal motivo de manera inmediata, los mencionados efectivos se dirigieron al lugar, donde tras un rastrillaje por zonas aledañas, lograron demorar e identificar a dos hombres de mayores de edad, quienes tenían en su poder bolsas de tomate, por lo que se procedió a su secuestro bajo las formalidades legales correspondientes.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados hasta la correspondiente comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de rigor.