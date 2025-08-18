Demoran a dos hombres y recuperan mercaderías robadas de una verdulería

Efectivos policiales pertenecientes al Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°2 y 5 de manera conjunta en la madrugada de hoy 18-08-25, cerca de las 04:30 horas, encontrándose de recorrida en el ámbito de su sector designado, tomaron conocimiento a través del sistema integral de seguridad 911, que personas desconocidas habrían ingresado presuntamente una verdulería ubicada en inmediaciones de calles Cangallo y Renacimiento.
Por tal motivo de manera
inmediata, los mencionados efectivos se dirigieron al lugar, donde tras un
rastrillaje por zonas aledañas, lograron demorar e identificar a dos hombres de
mayores de edad, quienes tenían en su poder bolsas de tomate, por lo que se
procedió a su secuestro bajo las formalidades legales correspondientes.
Los demorados junto a lo
secuestrado fueron trasladados hasta la correspondiente comisaria
jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de rigor.