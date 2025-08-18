lunes, 18 de agosto de 2025

Finalizó con éxito el dispositivo especial de Seguridad por la Fiesta Nacional del Dorado en Paso de la Patria

En el marco de la “LX° FIESTA NACIONAL DE LA PESCA DEL DORADO”, se llevó a cabo los días miércoles, jueves, viernes y fin de semana en Paso de la Patria, el cual congregó a una multitud, destacaron el óptimo resultado del dispositivo especial de seguridad que fue implementado por la Policía de Corrientes.

El amplio dispositivo especial de Prevención y Seguridad, fue impulsado desde la Jefatura de Policía por el Sr. Jefe de Policía Crio. Gral. Lic Miguel Ángel Leguizamón. el Sr Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval, Directores Generales integrantes de la plana mayor policial y demás titulares de otras áreas.

Las actividades que nuclearon a visitantes de distintas provincias y países vecinos se desarrollaron desde el 13 al 17 de agosto del año en curso sobre Avenida Costanera “General San Martín”, en la zona de la Playa punta arena y “Bahía Punta Mitre”, desde calle Paraguay hasta Av. Brigadier Ferre y desde calle Belgrano hasta el Río Paraná de la Villa Turística. En virtud de la masiva concurrencia se resaltó la labor de prevención policial ya que todo culminó sin novedades de trascendencia.

Los trabajos de seguridad consistieron en recorridas de móviles, personal policial apostados en sectores estratégicos, dentro y fuera del evento, operativos de contralor, tanto móviles y fijos.

En cuanto a la seguridad interna, externa y perimetral, el evento se desarrolló con normalidad, procediéndose a la demora de algunas personas, que infringieron el código contravencional.