Finalizó con éxito el dispositivo especial de Seguridad por la Fiesta Nacional del Dorado en Paso de la Patria

El amplio dispositivo especial de
Prevención y Seguridad, fue impulsado desde la Jefatura de Policía por el Sr.
Jefe de Policía Crio. Gral. Lic Miguel Ángel Leguizamón. el Sr Subjefe de
Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval, Directores Generales integrantes de la
plana mayor policial y demás titulares de otras áreas.
Las actividades que nuclearon a
visitantes de distintas provincias y países vecinos se desarrollaron desde el
13 al 17 de agosto del año en curso sobre Avenida Costanera “General San
Martín”, en la zona de la Playa punta arena y “Bahía Punta Mitre”, desde calle
Paraguay hasta Av. Brigadier Ferre y desde calle Belgrano hasta el Río Paraná
de la Villa Turística. En virtud de la masiva concurrencia se resaltó la labor
de prevención policial ya que todo culminó sin novedades de trascendencia.
Los trabajos de seguridad
consistieron en recorridas de móviles, personal policial apostados en sectores
estratégicos, dentro y fuera del evento, operativos de contralor, tanto móviles
y fijos.
En cuanto a la seguridad interna,
externa y perimetral, el evento se desarrolló con normalidad, procediéndose a
la demora de algunas personas, que infringieron el código contravencional.