La Policía demoró a tres personas por merodeo

El primer procedimiento se llevó
a cabo alrededor de las 17:00 horas, cuando hallándose por calles Necochea y
Díaz de Vivar, identificaron y demoraron a un hombre de 30 años de edad, quien
no supo justificar su presencia ni accionar en la zona.
De igual forma, siendo las 18:30
horas aproximadamente, encontrándose sobre Avenida Teniente Ibáñez y calle
Alberdi, los efectivos identificaron y demoraron a un hombre de 29 años de
edad.
Por último, cerca de las 19:30
horas, en inmediaciones de calles Elías Abad y Lavalle, demoraron e
identificaron a un joven de 23 años de edad.
Los demorados fueron trasladados
a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con
los tramites de rigor.