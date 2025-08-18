lunes, 18 de agosto de 2025

La Policía demoró a tres personas por merodeo

Efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, en la tarde de ayer 17-08-25, realizando recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a tres personas por encontrarse merodeando, observando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados en la vía pública.

El primer procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 17:00 horas, cuando hallándose por calles Necochea y Díaz de Vivar, identificaron y demoraron a un hombre de 30 años de edad, quien no supo justificar su presencia ni accionar en la zona.

De igual forma, siendo las 18:30 horas aproximadamente, encontrándose sobre Avenida Teniente Ibáñez y calle Alberdi, los efectivos identificaron y demoraron a un hombre de 29 años de edad.

Por último, cerca de las 19:30 horas, en inmediaciones de calles Elías Abad y Lavalle, demoraron e identificaron a un joven de 23 años de edad.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor.