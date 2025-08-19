martes, 19 de agosto de 2025

Demoran a dos personas vinculadas a un ilícito y localizan una camioneta con prohibición de circular

En la jornada de ayer 18-08-25, efectivos policiales de la Comisaría décimo sexta urbana, en el marco de labores de investigación desplegadas en relación a un hecho delictivo perpetrado en un barrio privado, y lo que posibilitó la demora de dos personas que estarían presuntamente vinculados al hecho, secuestraron una camioneta registraba prohibición de circular.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, y en los que incluyó la observación de cámaras de seguridad, lo que posibilitó a los investigadores individualizar a los presuntos autores.

En ese marco, se constituyeron hasta inmediaciones de calle Lilia Soto (colectora) tras un paciente trabajo de localización, lograron la demora de dos personas de alias “Kikito” y “Kajetito” -mayores de edad-, los cuales se hallarían en principio sindicados como presuntos autores del hecho, además procedieron al secuestro de una camioneta -marca Toyota modelo Hilux- en la que circulaban, cuyo rodado presentaba prohibición de circular, en tanto, los sujetos registraban antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Los demorados y lo secuestrado, fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.