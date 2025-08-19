Demoran a dos personas vinculadas a un ilícito y localizan una camioneta con prohibición de circular

Los distintos trabajos de
investigación desplegados, y en los que incluyó la observación de cámaras de
seguridad, lo que posibilitó a los investigadores individualizar a los
presuntos autores.
En ese marco, se constituyeron hasta inmediaciones de calle Lilia Soto (colectora) tras un paciente trabajo de localización, lograron la demora de dos personas de alias “Kikito” y “Kajetito” -mayores de edad-, los cuales se hallarían en principio sindicados como presuntos autores del hecho, además procedieron al secuestro de una camioneta -marca Toyota modelo Hilux- en la que circulaban, cuyo rodado presentaba prohibición de circular, en tanto, los sujetos registraban antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
Los demorados y lo secuestrado,
fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo
trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los
trámites del caso.