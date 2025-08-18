lunes, 18 de agosto de 2025

Demoran a tres jóvenes que causaban disturbios en la vía pública

Efectivos policiales pertenecientes al Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°3 de manera conjunta con el personal de Comando Patrulla Motorizada, en la tarde de ayer 17-08-25, cerca de las 19:00 horas, encontrándose de recorrida en el ámbito de su sector designado, tomaron conocimiento a través del sistema integral de seguridad 911, que en inmediaciones del Parque Mitre personas desconocidas se encontrarían causando disturbios en la vía pública en aparente estado de ebriedad, provocando intranquilidad a los transeúntes del lugar.

Por tal motivo de manera inmediata, los mencionados efectivos se dirigieron al lugar, donde lograron demorar e identificar a tres jóvenes de mayores de edad, quienes no supieron justificar su accionar ni permanencia en el lugar

Los demorados fueron trasladados hasta la correspondiente comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de rigor.