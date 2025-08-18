Demoran a tres jóvenes que causaban disturbios en la vía pública

Efectivos policiales pertenecientes al Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°3 de manera conjunta con el personal de Comando Patrulla Motorizada, en la tarde de ayer 17-08-25, cerca de las 19:00 horas, encontrándose de recorrida en el ámbito de su sector designado, tomaron conocimiento a través del sistema integral de seguridad 911, que en inmediaciones del Parque Mitre personas desconocidas se encontrarían causando disturbios en la vía pública en aparente estado de ebriedad, provocando intranquilidad a los transeúntes del lugar.
Por tal motivo de manera
inmediata, los mencionados efectivos se dirigieron al lugar, donde lograron
demorar e identificar a tres jóvenes de mayores de edad, quienes no supieron
justificar su accionar ni permanencia en el lugar
Los demorados fueron trasladados
hasta la correspondiente comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los
tramites de rigor.