martes, 19 de agosto de 2025

Gendarmes evitan la descarga de 300 kilos de marihuana desde una embarcación 

MISIONES
En la costa del río Paraná, una patrulla de la Fuerza advirtió que una lancha intentó ingresar con 12 bultos al territorio argentino. Se constató que la droga estaba distribuida en 172 ladrillos.

Los individuos se despojaron del estupefaciente y escaparon hacia la República del Paraguay. 

En horas de la madrugada de hoy, efectivos del Escuadrón 10 junto con el personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimiento Judiciales “Eldorado” llevaban a cabo patrullas motorizada por inmediaciones a la localidad de Puerto Mado, cuando visualizaron una lancha que transportaba bultos desde la República del Paraguay y que se acercaba a la costa del territorio argentino.

Ante esta situación, los funcionarios dieron la voz de alto en nombre de la Institución, luego los individuos arrojaron la carga a orillas del río Paraná y huyeron en dirección al país vecino.

Posteriormente, los uniformados aseguraron la zona y en presencia de testigos inspeccionaron los 12 bultos, con ayuda del personal de Criminalística y Estudios Forenses se realizó el pesaje y las pruebas de campo Narcotest.

Las mismas arrojaron resultado positivo para cannabis sativa con un peso total de 300 kilos 800 gramos.

Intervino el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, los cuales dispusieron el labrado de las actuaciones y el decomiso de la totalidad de la droga.