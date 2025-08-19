Gendarmes evitan la descarga de 300 kilos de marihuana desde una embarcación 

Los individuos se despojaron del estupefaciente y escaparon hacia la República del Paraguay.
En horas de la madrugada de hoy, efectivos del Escuadrón 10 junto con el personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimiento Judiciales “Eldorado” llevaban a cabo patrullas motorizada por inmediaciones a la localidad de Puerto Mado, cuando visualizaron una lancha que transportaba bultos desde la República del Paraguay y que se acercaba a la costa del territorio argentino.
Ante esta situación, los funcionarios dieron la voz de alto en nombre de la Institución, luego los individuos arrojaron la carga a orillas del río Paraná y huyeron en dirección al país vecino.
Posteriormente, los uniformados aseguraron la zona y en presencia de testigos inspeccionaron los 12 bultos, con ayuda del personal de Criminalística y Estudios Forenses se realizó el pesaje y las pruebas de campo Narcotest.
Las mismas arrojaron resultado positivo para cannabis sativa con un peso total de 300 kilos 800 gramos.
Intervino el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, los cuales dispusieron el labrado de las actuaciones y el decomiso de la totalidad de la droga.