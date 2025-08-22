Un hombre murió tras caer de su moto en avenida Maipú

Conforme a las primeras
averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonista a una motocicleta -marca
Honda modelo New Titán 150c.c- guiada por un hombre de apellido Domínguez -31-,
quien por causas que se tratan de establecer, perdió el control del rodado,
cayendo del mismo, lo que lamentablemente le provocó su deceso en el lugar.
De todo ello se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, intervino personal de la Comisaría Décimo cuarta urbana, quienes continúan con los tramites de rigor que corresponde.