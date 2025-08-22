viernes, 22 de agosto de 2025

Un hombre murió tras caer de su moto en avenida Maipú

En horas de la madrugada de hoy, cerca de las 03.00 horas, por causas que se tratan de determinar por Av. Maipú entre calles Giusti y Aguirre, un motociclista tras perder el control del rodado y caer del mismo, lamentablemente habría fallecido en el lugar.

Conforme a las primeras averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonista a una motocicleta -marca Honda modelo New Titán 150c.c- guiada por un hombre de apellido Domínguez -31-, quien por causas que se tratan de establecer, perdió el control del rodado, cayendo del mismo, lo que lamentablemente le provocó su deceso en el lugar.

De todo ello se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, intervino personal de la Comisaría Décimo cuarta urbana, quienes continúan con los tramites de rigor que corresponde.