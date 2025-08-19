Demoran a un hombre por merodeo

En horas de la madrugada de hoy 19-08-25, efectivos policiales del Comando de patrullas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un sujeto que se encontraba merodeando.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías,
pasadas las 03.00 horas, cuando demoraron en inmediaciones de calles Chile y
Necochea, a un sujeto de 33 años de edad, en razón que se encontraba merodeando
por el lugar, observando hacia el interior de los domicilios, no pudiendo
justificar fehacientemente su accionar ni presencia en el lugar.
El demorado fue trasladados a la Comisaría décimo novena
urbana, donde se prosigue con los trámites que corresponden.