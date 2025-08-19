Itatí: Localizaron sano y salvo al Joven Lucas Wilfredo Escobar

Por medio de esta gacetilla policial se agradece la colaboración de los distintos medios de comunicación y de la población en general y además se solicita DEJAR SIN EFECTO LA SOLICITUD DE PARADERO Y DE LOCALIZACION DEL CIUDADANO ESCOBAR LUCAS WILFREDO DE 20 AÑOS DE EDAD, solicitado oportunamente por la Comisaría de Distrito Itati, donde radicara la denuncia al respecto una persona de apellido -Escobar- y a raíz de la misma, los mencionados efectivos en forma conjunta y coordinada dieron inicio a arduas tareas investigativas, es por ello que lograron localizar al mismo sano y salvo en inmediaciones de dicha Localidad, de cuya situación ya tomó conocimiento la denunciante. (Solicitud enviada oportunamente, desde este Departamento de Relaciones Institucionales mediante Anticipo de Gacetilla de Hoy 19-08-25).
Al respecto, en la citada
Comisaría, se prosiguen con las diligencias del caso, con conocimiento de las
autoridades judiciales intervinientes.