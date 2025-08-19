martes, 19 de agosto de 2025

Demoran a un joven que realizaba maniobras peligrosas en una moto

En horas de la madrugada de hoy 19-08-25, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada -GRIM I- en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un joven que se encontraba realizando maniobras peligrosas en una motocicleta.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando cerca de las 01.00horas, encontrándose en inmediaciones de calles Brasil y Rivadavia, divisan una motocicleta –marca Honda Wave de 110 c.c.- realizando maniobras zigzagueantes y peligrosas, poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros.

Ante tal circunstancia y tras un seguimiento controlado finalizan por calles Gdor. Dr. Robert y calle Gral. Paz, el demorado de 24 años, no pudo justificar su accionar, además tras las primeras averiguaciones, resultó que registraría antecedentes policiales.

El joven y lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría tercera urbana, donde se prosigue con los trámites del caso.