Demoran a un joven que realizaba maniobras peligrosas en una moto

El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando cerca de las 01.00horas, encontrándose en
inmediaciones de calles Brasil y Rivadavia, divisan una motocicleta –marca
Honda Wave de 110 c.c.- realizando maniobras zigzagueantes y peligrosas, poniendo
en riesgo su integridad física y la de terceros.
Ante tal circunstancia y tras un
seguimiento controlado finalizan por calles Gdor. Dr. Robert y calle Gral. Paz,
el demorado de 24 años, no pudo justificar su accionar, además tras las
primeras averiguaciones, resultó que registraría antecedentes policiales.
El joven y lo secuestrado fueron
trasladados a la Comisaría tercera urbana, donde se prosigue con los trámites
del caso.