Tres demorados en direferentes procedimientos

El primer demorado, fue
identificado ayer 20-08-25, en inmediaciones de Avenida Chacabuco y calle
Cabildo, lugar donde observaron al mismo merodeando y observado detenidamente
los vehículos estacionados en la vía pública y tras las primeras averiguaciones
realizadas se determinó que poseía antecedentes por delitos contra la
propiedad, además por otra causa judicial tendría pedido de localización.
El segundo procedimiento, lo
llevaron a cabo alrededor de las 01:00 horas por inmediaciones de Avenida Ferre
y calle Paraguay, lugar donde identificaron y demoraron a un joven de 23 años
de edad, luego de que el mismo se encontrara merodeando observando los
vehículos estacionados en la vía pública como así también el interior de los
domicilios de la zona.
Posteriormente, en intersección
de Avenida 3 de Abril y calle Catamarca, por el mismo motivo los efectivo
identificaron y demoraron a la tercer persona, siendo el mismo un mayor de 35
años de edad.
En todos los casos, los demorados
fueron trasladados hasta las diferentes comisarias jurisdiccionales a fin de
continuar con los tramites de cada caso.