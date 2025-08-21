jueves, 21 de agosto de 2025

Tres demorados en direferentes procedimientos

En la jornada de ayer y madrugada de hoy 21-08-25, personal policial dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas llevaron adelante tareas de prevención en distintos sectores de nuestra ciudad capital, logrando en diferentes circunstancias la demora de tres personas mayores de edad.

El primer demorado, fue identificado ayer 20-08-25, en inmediaciones de Avenida Chacabuco y calle Cabildo, lugar donde observaron al mismo merodeando y observado detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública y tras las primeras averiguaciones realizadas se determinó que poseía antecedentes por delitos contra la propiedad, además por otra causa judicial tendría pedido de localización.

El segundo procedimiento, lo llevaron a cabo alrededor de las 01:00 horas por inmediaciones de Avenida Ferre y calle Paraguay, lugar donde identificaron y demoraron a un joven de 23 años de edad, luego de que el mismo se encontrara merodeando observando los vehículos estacionados en la vía pública como así también el interior de los domicilios de la zona.

Posteriormente, en intersección de Avenida 3 de Abril y calle Catamarca, por el mismo motivo los efectivo identificaron y demoraron a la tercer persona, siendo el mismo un mayor de 35 años de edad.

En todos los casos, los demorados fueron trasladados hasta las diferentes comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con los tramites de cada caso.