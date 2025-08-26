Demoran a un hombre que provocaba disturbios en la vía pública

En horas la mañana de ayer 25-08-25, efectivos policiales del comando de patrullas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, tras ser alertados por ocasionales transeúntes procedieron a la demora de un hombre, que presuntamente se encontraba en un local comercial exigiendo dinero y ante la negativa se mostraba hostil y en evidente estado de alteración.
El procedimiento lo
realizaron los mencionados policías, cuando pasadas las 11.30 horas, verifican
frente a un local comercial ubicado en inmediaciones de Avenida Cazadores
Correntinos y Resoagli, lugar donde un hombre de 29 años de edad, protagonizó
un altercado con ocasionales transeúntes, ya que se encontraba en aparente
estado de ebriedad, solicitando dinero, además tras las primeras
averiguaciones, registraba antecedentes policiales.
Ante tal circunstancia,
procedieron a la demora de esta persona, siendo trasladado a la Comisaría
quinta urbana, donde se prosigue con los trámites del caso.