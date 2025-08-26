martes, 26 de agosto de 2025

Demoran a un joven con elementos de dudosa procedencia

En horas de la madrugada de hoy 26-08-25, pasadas las 01.00horas, efectivos policiales dependientes del departamento de distritos policiales y unidades operativas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un joven con cosas de dudosa procedencia.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando encontrándose en inmediaciones de calles Necochea esquina Alejandro Dumas, demoraron a un joven de 24 años de edad, quien llevaba consigo 02 cajones y 16 envases retornables de gaseosas, y tras consultar su procedencia, el mismo no la pudo justificar; así tampoco contaba con documentación que acredite su identidad, así mismo, llevaba un par de guantes, auricular, cable USB, entre otras cosas.

El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los trámites del caso.